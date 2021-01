Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le premier gros coup de Puel se confirme pour cet hiver !

Publié le 8 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

En quête d'un avant-centre cet hiver, l'ASSE semble très proche de boucler l'arrivée de Mostafa Mohamed qui ne cache plus ses velléités de départ.

Après le match nul contre le PSG (1-1), Claude Puel a été interrogé sur la piste menant à Mostafa Mohamed. Et l'entraîneur de l'ASSE préfère afficher sa prudence : « Par essence, plus on en parle, moins les choses se font. Je n’ai pas d’avis à donner sur Mohamed. On nous prête beaucoup de volontés. On sait nos difficultés, on verra ce qu’il est possible de réaliser. Le plus important, c’est mon groupe ». Malgré tout, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions avancent dans ce dossier. Et Mostafa Mohamed a même affiché publiquement sa volonté de rejoindre les Verts.

Mostafa veut rejoindre l'ASSE