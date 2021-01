Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Domenech confronté à un premier très gros départ ?

Publié le 8 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

Arrivé sur le banc du FC Nantes il y a quelques jours, Raymond Domenech pourrait déjà être contraint de voir filer un premier cadre. Randal Kolo Muani est en effet suivi par le RB Leipzig.

« Il est possible que ça bouge, mais pas à n'importe quel prix. Je veux faire un vrai bilan ici avec les forces en présence. Je pars souvent avec un a priori favorable sur les joueurs, à eux de montrer. Quand ils ont un nouveau coach, ils veulent montrer ce qu'ils savent faire. On va voir aussi au niveau du centre de formation. Ensuite, on fera un bilan. On avance avec ceux qui sont là ». Interrogé sur le mercato, Raymond Domenech n'écartait aucune option pour cet hiver et confirmait qu'il craignait des départs. Et ses craintes se confirment.

Kolo-Muani sur le départ ?

En effet, alors que le départ d'Abdoulaye Touré semble le plus proche de se concrétiser, la situation de Randal Kolo-Muani est à suivre avec attention. Et pour cause, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'international espoirs, auteur d'une très belle première partie de saison avec le FC Nantes, suscite l'intérêt du RB Leipzig. Toujours à l'affût sur le marché des talents français, le club allemand a lancé les premières démarches auprès de l'entourage de l'attaquant. Et bien qu'une offensive ne soit pas à exclure cet hiver, ce dossier concerne essentiellement l'été prochain.