Mercato - OM : Cette grande annonce pour l’avenir de Boulaye Dia !

Publié le 10 janvier 2021 à 17h10 par T.M.

En feu depuis le début de la saison, Boulaye Dia éveille les convoitises. Alors que l’OM est à l’affût, Reims a fait le point pour l’avenir de son attaquant.

De nouveau auteur d’un doublé ce samedi face à l’ASSE, Boulaye Dia compte déjà 12 buts en Ligue 1, à égalité avec Kylian Mbappé. Des performances qui font le plus grand bonheur de Reims, mais cela pourrait ne pas durer. En effet, l’attaquant de 24 ans est très courtisé. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, l’OM, à la recherche d’un attaquant est toujours intéressé par Boulaye Dia, mais la concurrence est rude puisque selon nos informations, West Ham est aussi dans le coup.

Le départ se confirme !