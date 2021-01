Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Mandanda annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 10 janvier 2021 à 15h45 par T.M.

En août dernier, Steve Mandanda prolongeait jusqu’en 2024 avec l’OM. Et c’est bien sur la Canebière que le portier français devrait tirer sa révérence.

Entre l’OM et Steve Mandanda, l’histoire d’amour a débuté en 2007. Arrivé en provenance du Havre, l’international français est aujourd’hui l’une des légendes du club phocéen. Et malgré un départ pour Crystal Palace en 2016, Mandanda n’aura pas mis longtemps avant de revenir, puisqu’un an après il était déjà de retour. Bien installé dans les buts de l’OM, le portier de 35 ans continue à être décisif. Des performances récompensées en août dernier par un nouveau contrat jusqu’en 2024. Et dans l’entourage du Marseillais, on explique clairement que la carrière devrait bien se terminer au Vélodrome.

« Il va finir ses jours là-bas »