Mercato - Barcelone : Ce message fort sur l’avenir de Memphis Depay !

Publié le 10 janvier 2021 à 15h00 par La rédaction

Le nom de Memphis Depay revient avec insistance du côté de Barcelone ces derniers jours, mais Anthony Lopes, son coéquipier à l'OL, espère le voir finir la saison sur les bords du Rhône.

Le contrat de Memphis Depay avec l'OL arrive à échéance en juin prochain, et tout semble indiquer qu'il ne restera pas à Lyon au-delà de cette date. L'attaquant de 26 ans, buteur dans le match nul (2-2) de son équipe contre Rennes samedi, est d'ores et déjà libre de s'engager avec l'équipe de son choix pour la saison prochaine. Barcelone fait notamment partie des destinations évoquées. Depuis cet été, le feuilleton Depay fait d'ailleurs énormément parler sur les bords du Rhône. Mais l'heure du départ n'aurait pas encore sonner. Dernièrement, il était expliqué que le Néerlandais s'en ira plutôt à la fin de la saison, à l'issue de son contrat, plutôt que durant ce mois de janvier. Un dossier qui n'a pas manqué de faire réagir le coéquipier de Memphis Depay à l'OL, Anthony Lopes.

« Un plus pour nous" »