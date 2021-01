Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce fracassante de Juninho sur Islam Slimani !

Publié le 10 janvier 2021 à 9h00 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Moussa Dembélé vers l'Atlético, l'OL voudrait s'attacher les services d'Islam Slimani lors du mercato hivernal. Alors qu'il serait en concurrence avec et l'ASSE pour l'ancien de l'AS Monaco, Juninho a lâché toutes ses vérités sur ce dossier.

Très peu utilisé par Rudi Garcia, Moussa Dembélé veut quitter l'OL lors de ce mercato hivernal. Alors qu'ils pourraient perdre leur numéro 9, les Gones seraient en quête active d'un potentiel remplaçant. Dans cette optique, Juninho aurait identifié plusieurs profils et notamment celui d'Islam Slimani. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif de l'OL a déjà très bien avancé ce dossier, puisqu'il a trouvé un accord avec l'ancien de l'AS Monaco pour un contrat de 18 mois. Alors que l'ASSE serait également sur les traces de l'attaquant de Leicester, Juninho a été interrogé sur ce dossier ce samedi soir. Comme l'ancien milieu de terrain de l'OL l'a fait savoir au micro de la chaine Téléfoot , l'arrivée d'Islam Slimani est en bonne voie, mais n'est pas encore bouclée.

«On discute avec Islam Slimani, mais il n'y a rien de fait»