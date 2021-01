Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a doublé l’OL pour ce renfort hivernal !

Publié le 10 janvier 2021 à 7h00 par La rédaction

Juste après avoir rompu le contrat de Stéphane Ruffier, l’AS Saint-Etienne a officialisé cette semaine l’arrivée de Boubacar Fall. Très convoité, notamment par le rival de toujours l’OL, le gardien de but de 19 ans a finalement choisi l'ASSE comme l'explique l'un de ses proches.

Il y a quelques jours, l’AS Saint-Etienne annonçait sur son compte Twitter avoir trouvé son nouveau gardien. Après avoir rompu le contrat de Stéphane Ruffier qui était allé jusqu’au clash avec Claude Puel, les Verts ont officialisé le transfert de Boubacar Fall. Une grande joie pour son ancien entraîneur et directeur du centre de formation, Kana Fall, qui révèle que la première recrue stéphanoise de ce mercato hivernal était très courtisée, notamment par l'OL.

« Beaucoup de clubs européens s’intéressaient à Boubacar et m’ont demandé des renseignements sur lui »