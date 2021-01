Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Cette révélation surréaliste sur l'origine du clash entre Puel et Ruffier !

Publié le 7 janvier 2021 à 21h00 par A.M.

Alors que l'AS Saint-Etienne a mis fin au contrat de Stéphane Ruffier, qui n'avait plus joué depuis quasiment un an, l'origine du clash avec Claude Puel proviendrait d'un simple mauvais dégagement du portier français...

C'est désormais officiel, Stéphane Ruffier n'appartient plus à l'ASSE qui « a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier. L’ASSE regrette d’en être arrivée à cette décision, rendue inéluctable par l’attitude du joueur qui portait atteinte à l’institution », comme l'explique le communiqué publié par le club. Il faut dire que les tensions entre Claude Puel et l'ancien Monégasque avait atteint un point de non-retour à tel point que le portier n'avait plus joué depuis quasiment un an et la victoire contre Brest (3-2).

Un mauvais dégagement de Ruffier à l'origine du clash Ruffier/Puel