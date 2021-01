Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Arrivée, critiques… Domenech met les choses au clair !

Publié le 10 janvier 2021 à 14h00 par D.M.

Après la rencontre opposant ce samedi le FC Nantes à Montpellier, Raymond Domenech est revenu sur son début d’aventure chez les Canaris et sur les critiques dont il fait l’objet.

Son arrivée au FC Nantes n’a laissé personne indifférent. Près de dix ans après le fiasco de Knysna, Raymond Domenech a repris du service en Ligue 1. Waldemar Kita a, en effet, décidé d’accorder sa confiance à l’ancien sélectionneur de l’équipe de France pour remplacer Christian Gourcuff. Après avoir concédé un match nul pour ses débuts face à Rennes ce mercredi (0-0), Raymond Domenech a de nouveau été tenu en échec par Montpellier ce samedi (1-1). Quelques jours après son arrivée à Nantes, le technicien continue de faire réagir et ne peut échapper aux critiques.

« Les critiques ? J’entends, mais je suis passé à autre chose »