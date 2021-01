Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ imminent ? La réponse de Boulaye Dia

Publié le 10 janvier 2021 à 14h15 par D.M.

Courtisé par de nombreux clubs à l’instar de l’OM ou encore de West Ham, Boulaye Dia s’est prononcé ce dimanche sur son avenir et n’a pas exclu un départ du Stade de Reims cet hiver.

Auteur d’un doublé ce samedi face à l’ASSE (victoire de Reims 3-1), Boulaye Dia est devenu co-meilleur buteur du championnat avec Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant de 24 ans réalise une grande première partie de saison et suscite l’intérêt de nombreux clubs français et étrangers. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’OM, à la recherche d’un avant-centre, suit de près ses prestations tout comme West Ham. La formation de Premier League, qui a perdu Sébastien Haller, souhaite miser sur Boulaye Dia et pourrait prochainement passer à l’action.

« J’ai un bon de sortie. On verra »