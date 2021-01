Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe à l’action pour une grosse prolongation !

Publié le 10 janvier 2021 à 13h15 par La rédaction

A l'instar de Florian Thauvin, Jordan Amavi est lui aussi en fin de contrat à l'OM. Alors que le latéral gauche pourrait s'en aller librement à la fin de la saison, Pablo Longoria tenterait de retenir le joueur d'André Villas-Boas.

L'été prochain, plusieurs joueurs marseillais arriveront en fin de contrat avec l'OM, à commencer par Florian Thauvin et Valère Germain. C'est également le cas de Jordan Amavi, son entente avec le club olympien se termine en juin prochain, et le latéral gauche est déjà libre de s'engager avec l'équipe de son choix. Arrivé dans la cité phocéenne en 2017, l'ancien joueur de l'OGC Nice et d'Aston Villa est un titulaire indiscutable dans le onze de départ de l'OM. Pour autant, Jordan Amavi aurait exprimé le souhait de rester à Marseille. Selon Téléfoot , cette volonté serait partagée par le club olympien.

Une offre déjà formulée à Amavi