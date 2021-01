Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas règle déjà la succession de Kevin Strootman !

Publié le 11 janvier 2021 à 17h10 par T.M.

Ce n’est plus qu’une question d’heures, Kevin Strootman va finir la saison en prêt au Genoa. Le départ est en train d’être bouclé par l’OM et André Villas-Boas a donné une précision de taille sur l’après.

Après plusieurs mois de tentatives infructueuses, l’OM va enfin réussir à se débarrasser de Kevin Strootman. Du moins pour quelques mois. En effet, le Néerlandais va être prêté au Genoa et une partie de son salaire sera pris en charge par le club italien, ce qui permettra aux Phocéens de faire quelques économies. Ce lundi, en conférence de presse, André Villas-Boas a d’ailleurs expliqué à propos de Strootman : « Pour Kevin Strootman, on s'échange des documents entre Genoa et l'OM. Si on n’a pas de nouvelles d'ici à ce soir, il sera convoqué pour le Trophée des champions ».

« Il n’y aura pas de recrue »