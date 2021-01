Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas livre les coulisses du départ de Strootman !

Publié le 11 janvier 2021 à 14h00 par G.d.S.S.

Alors que Kevin Strootman est en train de finaliser les derniers détails de son prêt vers le Genoa, André Villas-Boas s’est confié sur ce dossier brûlant du mercato.

Placardisé depuis un bon moment à l’OM, et alors qu’il n’entre clairement pas dans les plans d’André Villas-Boas, Kevin Strootman (30 ans) va quitter le club phocéen dans les prochaines heures ! En effet, le Genoa s’apprête à boucler l’arrivée du milieu de terrain néerlandais en prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison, prenant en charge la moitié de l’imposant salaire de Strootman (500 000€ par mois). Interrogé en conférence de presse ce lundi sur ce dossier chaud du mercato hivernal de l’OM, André Villas-Boas s’est livré sur l’ancien joueur de l’AS Roma.

« On avait eu une conversation avant le mercato »