Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce de Radonjic sur son avenir !

Publié le 11 janvier 2021 à 13h15 par T.M. mis à jour le 11 janvier 2021 à 13h16

Annoncé parmi les possibles candidats à un départ durant ce mercato hivernal, Nemanja Radonjic a mis les choses au point concernant son avenir à l’OM.

L’OM toucherait au but avec Kevin Strootman. Dans les prochaines heures, le Néerlandais devrait être prêté jusqu’à la fin de la saison au Genoa. Mais, au rayon des départs, cela pourrait encore bouger durant ce mois de janvier. En effet, pour combler le déficit du club, des ventes sont attendues et le nom de Nemanja Radonjic revient notamment au moment d’évoquer les joueurs sur le départ. D’ailleurs, ce lundi, en Italie, on annonce que Sassuolo serait intéressé par le Serbe.

« Je veux rester à l’OM jusqu’à l’été »