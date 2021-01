Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation fracassante sur l'avenir de Payet !

Publié le 11 janvier 2021 à 15h45 par A.D. mis à jour le 11 janvier 2021 à 15h56

Comme l'a fait clairement savoir Dimitri Payet, il a accepté de baisser considérablement son salaire pour prolonger son contrat avec l'OM. Pour cette raison, un départ serait totalement à exclure pour le milieu offensif de 33 ans, que ce soit cet hiver ou l'été prochain.

Malgré ses 33 ans, Dimitri Payet a signé un contrat longue durée avec l'OM. Alors qu'il a étendu son bail jusqu'en juin 2024, le milieu offensif français est revenu sur sa décision et a rappelé qu'il avait accepter de baisser considérablement son salaire pour s'inscrire sur la durée avec le club phocéen. « Si j’ai vraiment baisser mon salaire ? Vous mettez mon salaire de base tous les ans dans la presse (plus de 500 000€ brut mensuels). Vous divisez par deux la première année (celle en cours) et vous enlevez 30% la seconde (la saison prochaine). J’avais une demande en contrepartie, c’est que je puisse continuer après ma carrière à avoir un rôle et une influence importante dans le club (dans l’optique un jour de devenir directeur sportif). J’en avais marre aussi, à chaque fin de saison, d’avoir des discussions avec la famille. Est-ce que je vais en Chine, en Arabie saoudite, au Qatar ? J’aurais pu y gagner plus d’argent, mais ma femme avait déjà eu du mal à s’acclimater à l’Angleterre. Mes enfants grandissent et ils ont besoin de se fixer quelque part. Je voulais aussi une petite Marseillaise (sa fille est née le 20 novembre). On est bien ici » , a développé Dimitri Payet lors d'un entretien accordé à L'Equipe à la mi-décembre.

Dimitri Payet ne quittera pas l'OM en 2021