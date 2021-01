Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La galère n’est pas terminée avec Kevin Strootman…

Publié le 11 janvier 2021 à 14h15 par G.d.S.S.

Même si l’OM va considérablement alléger sa masse salariale avec le départ en prêt de Kevin Strootman au Genoa, il faudra de nouveau gérer cet épineux dossier l’été prochain.

Comme annoncé depuis plusieurs jours par la presse italienne, le départ de Kevin Strootman est imminent ! Le milieu de terrain néerlandais, totalement mis de côté par André Villas-Boas à l’OM, va être prêté au Genoa jusqu’à la fin de la saison : « Kevin est en contact autorisé pour le Genoa mais ils ne sont pas encore arrivés à un accord, je pense que cela peut arriver dans les prochains jours », avait d’ailleurs indiqué l’entraîneur portugais de l’OM samedi en conférence de presse. À noter que le club italien devrait prendre en charge 50% de son salaire. Mais…

Le cas Strootman à régler l’été prochain

Le contrat de Kevin Strootman à l’OM court toujours jusqu’en juin 2023, et même si la prise en charge de son salaire va soulager les finances du club phocéen pour les six mois à venir, son cas reviendra à nouveau sur la table en fin de saison. Reste à savoir si la visibilité et le temps qu’il devrait retrouver au Genoa lui permettront de retrouver une belle cote sur le marché, ce qui pourrait alors déboucher sur un départ définitif de l’OM.