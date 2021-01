Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel s’active pour boucler ce dossier brûlant à 5M€ !

Publié le 11 janvier 2021 à 18h45 par D.M.

Mostafa Mohamed aurait donné son accord à l’ASSE pour rejoindre Saint-Etienne cet hiver et son agent serait favorable à un transfert. Mais le club stéphanois ne serait toujours pas parvenu à trouver un terrain d’entente avec le FC Zamalek.

Après avoir accueilli Boubacar Fall, afin de replacer numériquement Stéphane Ruffier licencié par le club, l’ASSE pourrait prochainement accueillir un attaquant. Le club stéphanois s’intéresse notamment à Mostafa Mohamed, jeune joueur de 23 ans qui évolue au FC Zamalek. Comme annoncé par le 10 Sport le 28 décembre dernier, le responsable de la cellule de recrutement, Jean-Luc Buisine, s’est rendu en Egypte afin de négocier avec le club du joueur. L’ASSE aurait formulé une première proposition pour tenter de boucler ce dossier. Selon le média algérien El Watan , il serait question d’une offre de 3,1M€ + un bonus de 240 000 € avec un pourcentage à la revente de 10%. Insuffisant pour le FC Zamalek qui exige 5M€ et un pourcentage à la revente de 15M€ comme le 10 Sport a pu le confirmer.

Mohamed aurait un accord avec l'ASSE, mais...