Mercato - ASSE : Ce dossier brûlant de Puel est totalement relancé !

Publié le 10 janvier 2021 à 10h30 par D.M.

Intéressé par Mostafa Mohamed, l’ASSE devra composer avec la concurrence de Galatasaray. Le club turc serait passé à l’action dans ce dossier et aurait transmis une offre au FC Zamalek.

A la recherche d’un attaquant, l’ASSE a ciblé Mostafa Mohamed. Selon nos informations exclusives du 28 décembre dernier, le club stéphanois souhaite recruter le joueur du FC Zamalek lors de ce mercato hivernal et a envoyé son responsable de la cellule de recrutement, Jean-Luc Buisine, en Egypte afin de négocier ce transfert. Les Verts seraient depuis passés à l’action dans ce dossier et auraient proposé 3,1M€ + 240 000€ selon la presse algérienne. Une somme jugée insuffisante par le FC Zamalek qui réclame 5M€ comme l’a indiqué le 10 Sport le 8 janvier. Alors que l’optimisme régnait dans ce dossier, la situation est désormais dans l’impasse et elle ne devrait pas s’arranger pour l’ASSE.

Une offre de Galatasaray pour Mohamed