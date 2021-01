Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel va dégainer une offre de 3,5M€ pour un attaquant !

Publié le 6 janvier 2021 à 11h10 par A.M.

Bien décidé à boucler rapidement l'arrivée d'un avant-centre, l'ASSE devrait dégainer une offre de 3,5M€ pour convaincre Zamalek de lâcher Mostafa Mohamed.

Comme d'autres clubs de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne cherchera à renforcer son secteur offensif dans les prochains jours. Il faut dire que Jean-Philippe Krasso et Charles Abi semblent encore un peu tendres pour le haut niveau et, après avoir vu le prêt de M'Baye Niang capoter alors que tout semblait boucler, l'ASSE tentera donc de dénicher un nouvel attaquant cet hiver. Et ces dernières heures, la piste la plus chaude mène à Mostafa Mohamed. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Jean-Luc Buisine, directeur de la cellule de recrutement de l'ASSE, s'est même en rendu en Egypte afin de négocier le transfert de l'attaquant de Zamalek.

L'ASSE offre 3,5M€ pour Mostafa Mohamed