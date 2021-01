Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos a fixé un ultimatum pour son avenir !

Publié le 11 janvier 2021 à 19h00 par H.G.

Alors que Sergio Ramos arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain au Real Madrid, le défenseur espagnol serait prêt à négocier avec d’autres clubs à partir du mois de février si aucune avancée n’a eu lieu pour sa prolongation d’ici là.

Après seize années de bons et loyaux services, Sergio Ramos pourrait quitter librement le Real Madrid l’été prochain. En effet, l’international espagnol arrivera alors au terme de son contrat. Pour l’heure, sa priorité resterait de poursuivre sa carrière chez les Merengue , mais les négocations pour la prolongation de son contrat n’avanceraient pas vraiment puisque les deux parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le nouveau salaire de Sergio Ramos. D’un côté, le Real Madrid voudrait que le joueur de 34 ans revoit ses émoluments à la baisse de 10% pour pallier l’impact de la pandémie de Covid-19, tandis que l’ancien joueur du Séville FC serait fermement opposé à cette idée.

Sergio Ramos n’aurait toujours pas reçu d’offre de la part du Real Madrid !