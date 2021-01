Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino décisif pour l’avenir de Lionel Messi ?

Publié le 11 janvier 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone librement en fin de saison, la perspective de retrouver son compatriote Mauricio Pochettino au PSG ne serait pas pour lui déplaire.

S’il prend la décision de quitter le FC Barcelone au terme de son contrat en fin de saison, Lionel Messi pourrait prendre la décision de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il faut dire que le club de la capitale a de sacrés arguments à faire valoir à l’Argentin, en premier lieu la présence de Neymar dans son effectif. En effet, l’international brésilien de 28 ans n’avait pas caché il y a quelques semaines qu’il aimerait grandement évoluer de nouveau aux côtés de son ancien coéquipier du FC Barcelone. Mais plus encore, Neymar ne serait pas le seul argument à même de convaincre Lionel Messi de rallier le PSG en cas de départ du Barça.

Lionel Messi voudrait rejoindre un projet gagnant en cas de départ du FC Barcelone