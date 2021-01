Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Le Qatar a une carte à jouer !

Publié le 11 janvier 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que le PSG songerait à la possibilité d’enrôler Lionel Messi l’été prochain, le club de la capitale pourrait bel et bien être en mesure d’enregistrer l’arrivée de l’Argentin dans son effectif d’un point de vue financier.

À six mois de la fin de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi est plus que jamais dans le flou pour son avenir. Au sein du club catalan, on ne désespérerait pas de parvenir à un accord pour le prolonger, et ce en dépit du fait que l’international argentin souhaitait plier bagage l’été dernier. Mais dans ce contexte, plusieurs clubs seraient prêts à sauter sur l’opportunité pour attirer librement le natif de Rosario l’été prochain, à commencer par le PSG, qui pourrait alors se targuer d’avoir une ligne offensive de luxe composée de Neymar, Kylian Mbappé et de Lionel Messi.

Les fonds qataris pourraient rendre possible une arrivée de Lionel Messi au PSG !