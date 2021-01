Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse mise au point sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 11 janvier 2021 à 12h30 par T.M.

Pour le futur président du FC Barcelone, la prolongation de Lionel Messi sera le gros dossier à résoudre une fois arrivé à la tête du club catalan. Interrogé sur le cas de l’Argentin, Joan Laporta, favori pour l’élection, a livré son sentiment.

Restera, ne restera pas ? Telle est actuellement la question à propos de l’avenir de Lionel Messi. L’été dernier, l’Argentin avant demandé à quitter le FC Barcelone. Finalement retenu par sa direction, il pourrait toutefois s’en aller à la fin de la saison, une fois que son contrat aura expiré. Cela s’agite d’ailleurs autour de l’avenir de La Pulga avec le PSG et Manchester City déjà prêts pour saisir l’occasion. Toutefois, le flou devrait persister au moins jusqu’au 24 janvier, date de l’élection du futur président du Barça. En effet, Lionel Messi ne devrait prendre aucune décision sans connaitre le successeur de Josep Maria Bartomeu. Rendez-vous donc dans quelques jours pour savoir qui aura la lourde tâche de négocier avec le sextuple Ballon d’Or afin d’éviter la catastrophe de le voir partir pour 0€. Ce dossier pourrait notamment arriver entre les mains de Joan Laporta. Candidat, l’ancien président du FC Barcelone s’est déjà montré très confiant pour convaincre Lionel Messi. Ce lundi, il en a rajouté une couche.

Messi, un dossier « prioritaire » !