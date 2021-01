Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Maldini, Zanetti... Pierre Ménès s'emballe pour l'avenir de Messi !

Publié le 10 janvier 2021 à 22h30 par La rédaction

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait plier bagage à la fin de la saison. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Un possible départ qui fait réagir Pierre Ménès.

Son cas est au coeur de toutes les discussions et pour cause, Lionel Messi est en fin de contrat avec le FC Barcelone et il ne ferme aucunement la porte à un départ. Une prolongation n'est pour le moment pas d'actualité, d'autant plus que l'élection d'un nouveau président, programmée le 24 janvier prochain, bloque la situation. Sans oublier pour autant que l'arrivée d'un nouveau dirigeant pourrait rabattre totalement les cartes et convaincre l'Argentin de rester au Barça . Pour le moment, la situation attire les clubs étrangers, notamment le Manchester City de Pep Guardiola et le Paris Saint-Germain de son ancien coéquipier Neymar, et tout le monde ne parle que de ça. Mais, dans toute cette agitation, une option est tout de même moins évoquée que les possibilités folles d'une arrivée de Messi en France ou en Angleterre : pourquoi Messi ne finirait-il pas sa carrière à Barcelone ?

« Passer toute sa carrière dans un club qu’on aime, c’est beau aussi. »