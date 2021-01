Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, élections… Au Barça, on y voit plus clair pour la suite !

Publié le 10 janvier 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 10 janvier 2021 à 18h46

Ces derniers temps, la presse laissait entendre qu’au vu de la dernière ligne droite des élections présidentielles du FC Barcelone, on aurait le droit à un bras de fer entre Joan Laporta et Victor Font. Cependant, selon Jordi Farré, les cartes devraient être redistribuées, ce qui pourrait faire les affaires de Ronald Koeman.

Ce mois de janvier va dicter la fin de saison du FC Barcelone et les prochaines années du club blaugrana. En effet, comme Lionel Messi l’a fait savoir à La Sexta , le capitaine du Barça n’a pris aucune décision concernant son avenir. Certains médias expliquent qu’il attendrait de connaître l’identité du futur président, qui sera élu par les socios le 24 janvier prochain, d’entendre son discours avant d’immédiatement se pencher sur son avenir personnel lui qui sera en fin de contrat en juin. Outre la situation de Messi, les élections pourraient dicter l’avenir de Ronald Koeman. En effet, le Néerlandais a été un choix de Josep Maria Bartomeu qui a été contraint de démissionner fin octobre. En cas d’élection de Victor Font, l’un des candidats à la présidence, Koeman pourrait perdre son poste comme Font l’a laissé entendre à SPORT . « Si Xavi a participé au travail ? C’est vrai, et il l'a dit lui-même. Nous entretenons une relation personnelle et partageons nos vues sur les besoins sportifs du club depuis cinq ans. Il a supervisé une partie de notre travail. Cela ne veut pas dire que, si nous ne gagnons pas, Xavi va me rejoindre. Mais ce que personne n'a fait, c'est de lui faire confiance autant que nous le faisons. Certains disent qu'il n'a pas d'expérience et qu'il devrait entraîner le B, d'autres préfèrent Jürgen Klopp... Quoi qu'il en soit, expliquons chacun notre projet, mais ne discréditons pas notre travail avec lui ». L’ombre de Xavi Hernandez planerait sur Ronald Koeman. Cependant, le technicien du FC Barcelone dispose de soutiens chez certains candidats.

Exit Font, Farré et Laporta pour le sprint final ?