Mercato - ASSE : Un dernier espoir pour Puel avec Islam Slimani ?

Publié le 10 janvier 2021 à 17h45 par H.G.

Alors qu’Islam Slimani est proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais, la partie ne serait pas encore totalement perdue pour l’AS Saint-Etienne dans ce dossier.

« Si Islam Slimani va arriver à l'OL ? C'est un joueur qu'on apprécie beaucoup. C'est une possibilité, mais pas la seule. (…) On discute avec lui, mais il n'y a rien de fait », a expliqué Juninho ce samedi au sortir du match de l'OL contre le Stade Rennais (2-2), confirmant ainsi publiquement la volonté du club lyonnais d’enregistrer l’arrivée d’Islam Slimani prochainement. Cependant, l’écurie entrainée par Rudi Garcia n’est pas la seule à être sur les traces du joueur de Leicester City puisque l’ASSE aimerait également le recruter pour renforcer son secteur offensif. Cependant, les Verts ont été dépassé dans la course à sa signature par leur rival lyonnais puisque ces derniers ont trouvé un accord avec l’Algérien sur les bases d’un contrat de 18 mois comme le10sport.com vous l’a révélé.

Islam Slimani et l’OL ne s’entendraient pas sur la forme de son contrat