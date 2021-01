Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur de Ligue 1 rendrait une fière chandelle à Pablo Longoria !

Publié le 10 janvier 2021 à 17h15 par Th.B.

Alors que Moussa Dembélé se rapprocherait de l’Atletico de Madrid sous la forme d’un prêt, l’attaquant de l’OL permettrait à l’OM d’avoir la main dans deux dossiers que le club espagnol aurait ouverts en amont. Explications.

En ce début de mercato hivernal, l’OM semble très actif sur le marché. En plus du recrutement d’un latéral qui pourrait être bouclé via Pol Lirola, Pablo Longoria travaillerait de concert avec André Villas-Boas pour que l’entraîneur de l’OM puisse compter sur un nouvel attaquant pour la seconde partie de saison. Plusieurs profils auraient été supervisés par le directeur du football de l’Olympique de Marseille ces derniers temps dont les pistes menant à Arkadiusz Milik et à Willian José. Néanmoins, la présence de l’Atletico de Madrid compliquait jusqu’ici les affaires de l’OM pour les buteurs du Napoli et de la Real Sociedad. Mais tout cela pourrait être de l’histoire ancienne grâce à Moussa Dembélé, attaquant de l’OL.

Grâce à Dembélé, l’OM garderait ses chances pour Milik et José