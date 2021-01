Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Dembélé tout proche d'un départ !

Publié le 9 janvier 2021 à 15h52 par La rédaction mis à jour le 9 janvier 2021 à 15h53

Courtisé par l'Atletico de Madrid, Moussa Dembélé serait en passe de quitter l'OL et de s'engager en prêt, avec option d'achat, dans la capitale espagnole.