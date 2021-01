Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Mbappé diviserait le Real Madrid !

Publié le 9 janvier 2021 à 14h10 par Th.B.

Outre la méforme actuelle de Kylian Mbappé, le prix du transfert de l’attaquant du PSG poserait problème au sein du vestiaire du Real Madrid en cette période de pandémie. Explications.

Ce n’est plus vraiment un secret désormais tant le nom de Kylian Mbappé est lié au Real Madrid depuis plusieurs années désormais. Et à 18 mois de l’expiration de son contrat au PSG, ce serait le moment ou jamais de préparer son transfert pour l’été prochain, quand il ne lui restera qu’un an sur son engagement contractuel envers le PSG. D’autant plus que les discussions avec les dirigeants du Paris Saint-Germain ne semblent pas avancer à grand pas, malgré la confiance affichée par Leonardo et les hauts représentants parisiens en interne selon le journaliste Julien Laurens. De quoi prendre en considération un transfert au Real Madrid à la fin de la saison ? Pas forcément, au vu de la situation économique liée à la crise sanitaire actuelle.

Un vestiaire madrilène surpris par la réduction des salaires et le transfert de Mbappé