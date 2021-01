Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Klopp… Ce candidat met les choses au clair pour la présidence !

Publié le 9 janvier 2021 à 15h30 par Th.B.

Les élections présidentielles du FC Barcelone approchent et les candidats profitent de la dernière ligne droite afin de peaufiner leur campagne électorale. Pour Victor Font, il fallait remettre les choses au clair après les déclarations de son rival Joan Laporta sur la place de Xavi Hernandez dans son projet notamment, mais pas seulement.

Le FC Barcelone va bientôt connaître l’identité de son prochain président. En effet, le 24 janvier se tiendront les élections qui seront décidées comme d’habitude par les socios du Barça . À ce jour, plusieurs candidats sont en lice pour gérer l’institution catalane. Cependant, seuls deux d’entre eux semblent avoir de réelles chances de l’emporter : Joan Laporta (ancien président de 2003 à 2010) et Victor Font (homme d’affaires qui veut faire passer le FC Barcelone dans une nouvelle ère). Alors forcément, au cours des dernières semaines, les sorties médiatiques des deux hommes ont été tournées vers le projet de l’autre. L’un des derniers exemples en date est l’entretien de Joan Laporta pour une radio espagnole au cours duquel il pointait du doigt une erreur de jugement de Victor Font à son sens.

Victor Font répond aux attaques de Joan Laporta concernant Xavi

Ces dernières semaines, Joan Laporta, candidat rival de Victor Font aux présidentielles a expliqué au micro de la RAC1 que Font s’était brûlé ses propres ailes en utilisant ouvertement Xavi dans ses promesses pour sa campagne. « Victor Font s’est tiré une balle dans le pied pour Xavi. J'ai été surpris qu'il soit annoncé comme la pierre angulaire de son projet. Xavi est un atout pour le Barça et il vit pour le football. Je trouve normal qu’il attende de voir ce qui se passe » . Mais qu’en pense le principal intéressé ? Invité à s’exprimer sur la question à l’occasion d’un entretien accordé à SPORT , Victor Font a répondu à Joan Laporta. « Si mon idée de compter sur Xavi s’est retournée contre moi ? Cela dépend de la façon dont vous le comprenez. Nous avons essayé de construire un projet solide afin que l'un des atouts les plus uniques de l'histoire du club puisse se sentir à l'aise, travailler correctement et ne pas s'épuiser. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose du tout. Si j’ai abusé du nom de Xavi pour le bien de ma campagne ? Pas du tout, la seule chose que je reprends, c'est notre projet. C'est mon seul atout. Nous avons également été critiqués pour avoir travaillé si dur pour gérer ce club. C'est un atout que les autres n'ont pas ». Il semblait donc important aux yeux de Victor Font de se défendre des accusations de Joan Laporta avant d’entrer dans le vif du sujet.

Klopp, Xavi, la crise… Font dévoile ses plans