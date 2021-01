Foot - Mercato

Mercato : Après le PSG, Thomas Tuchel afficherait un souhait fort !

Publié le 9 janvier 2021 à 14h30 par Th.B.

Remercié le jour du réveillon de Noël, Thomas Tuchel s’attendait à son licenciement. Cependant, il aurait à un moment donné voulu prolonger son contrat au PSG. À présent, il serait temps de faire une pause dans l’esprit de l’entraîneur allemand qui pourrait néanmoins s’avérer relativement courte…

Dans la foulée de la large victoire du PSG face à Strasbourg (4-0) le 23 décembre dernier, Thomas Tuchel a été convoqué par Leonardo sur les coups de 00h30 comme le10sport.com vous le révélait le 24 décembre. Au cours de cet entretien, le désormais ex-entraîneur du PSG apprenait son licenciement. Après plusieurs jours de négociations entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et le clan Thomas Tuchel, un accord a été trouvé pour la résiliation du contrat du coach allemand et de son staff technique contre un chèque global compris entre 7 et 8M€ selon différents médias. Alors qu’il se trouvait à six mois de la fin de son contrat au PSG, Tuchel a été licencié. Cependant, selon Julien Laurens, Thomas Tuchel s’attendait à une tout autre issue à un stade de son aventure parisienne.

Tuchel touché par la tournure des évènements au PSG ?

En effet, les semaines précédent son remerciement, Guillem Balague révélait que Thomas Tuchel ne comptait pas rester au PSG et donc, ne pas prolonger son contrat, une information confirmée par Le Parisien notamment. Cependant, l’entraîneur allemand n’aurait certainement pas toujours éprouvée cette envie. De passage sur le podcast du Transfer Talk de Sky Sports , le journaliste d’ ESPN Julien Laurens a divulgué l’information suivante. « À un stade de son aventure à Paris, Tuchel espérait une prolongation de contrat. Mais ces derniers mois, il s’est fait une raison et a vu venir son licenciement ». Il y a donc eu une rupture pour Thomas Tuchel au cours de son aventure parisienne et elle s’est faite remarquer en partie via sa prise de bec avec Leonardo sur le mercato ou alors sa relation avec les journalistes sur la fin. Pour Sport1 , média allemand, Thomas Tuchel regrettait que son simple métier de coach ne soit pas apprécié à sa juste valeur et surtout pris en compte dans un top club comme le PSG. « Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des sports ? Où est mon rôle d'entraîneur dans un tel club maintenant ? (…) Je ne sais pas si je dois encore aller plus haut, plus haut, plus haut. J'aime juste le football. Et dans un club comme celui-ci, ce n'est pas toujours juste du football. Je me dis : "je veux juste être coach". Je crois que ce pour quoi je suis devenu coach et ce pour quoi je le suis toujours, je peux le trouver n'importe où ». En lisant les propos énoncés par Thomas Tuchel, on décèle une certaine forme de lassitude. Et alors qu’il est désormais libre de tout contrat, l’entraîneur est appelé à rapidement se relancer en Premier League, contre son gré.

Tuchel veut faire un break, mais l’appel de la Premier League peut tout changer !