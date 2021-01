Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour Lionel Messi !

Publié le 9 janvier 2021 à 13h10 par D.M.

Lionel Messi pourrait bien prendre la décision de quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. Le PSG et Manchester City auraient prévu de passer à l’offensive lors du prochain mercato estival pour s’offrir l’attaquant.

La situation était inimaginable il y a quelques mois, mais Lionel Messi pourrait bien quitter le FC Barcelone durant cette année 2021. Arrivé durant son enfance en Catalogne, l’attaquant argentin était déjà proche de quitter la formation blaugrana lors du dernier mercato estival comme il l’avait confié dans un entretien à Goal en septembre dernier : « J'adore Barcelone et je ne trouverai pas de meilleur endroit qu'ici. J'ai toujours le droit de décider. Je voulais chercher de nouveaux objectifs et de nouveaux défis ». Face à l’intransigeance du président en place Josep Maria Bartomeu, Messi a finalement pris la décision de rester jusqu’à la fin de cette saison. Mais alors que son contrat prend fin en juin prochain, la Pulga pourrait décider de quitter librement le FC Barcelone et de rejoindre un autre club européen. Le PSG et Manchester City sont annoncés comme des destinations possibles pour Lionel Messi.

« Si Messi décide de quitter le club, ils essaieront »