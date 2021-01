Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola sort déjà les barbelés pour Agüero !

Publié le 9 janvier 2021 à 19h10 par La rédaction

Alors que le PSG aurait des vues sur Sergio Agüero, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a dit tout le bien qu'il pensait de son joueur argentin devant la presse.

Après dix ans passés à Manchester City, Sergio Agüero pourrait très bien partir l'été prochain. L'attaquant argentin se retrouve libre de tout contrat avec l'équipe qu'il a rejoint en juillet 2011. Alors qu'il a déjà la possibilité de s'engager avec l'équipe de son choix, Kün Agüero pourrait donc quitter les Citizens sans la moindre contrepartie en juin prochain. Le joueur de 32 ans serait d'ailleurs être la priorité de Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur du PSG, s'il décidait de ne pas renouveler son contrat avec Manchester City. Pour autant, Pep Guardiola, l'entraîneur du club mancunien, semble attaché à son joueur.

« Sergio est unique »