Mercato - PSG : Pour Lionel Messi, tout reste possible !

Publié le 9 janvier 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Lionel Messi voudrait rencontrer le prochain président du FC Barcelone avant de décider s’il prolonge, ou pas, son contrat avec le club catalan. Le PSG et Manchester City suivraient de très près la situation.

« Je ne vais pas négocier avec un club maintenant, si je le fais je vais attendre la fin de la saison. L'important maintenant c'est de terminer l'année bien et ne pas me distraire avec d'autres choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment encore et veulent que je reste, mais je ferai ce qui sera le mieux pour le club et pour moi » déclarait Lionel Messi lors d’un entretien accordé à la Sexta le 27 décembre dernier. L’attaquant argentin a laissé planer le mystère sur son avenir au FC Barcelone. Proche d’un départ cet été, la Pulga voit son contrat expirer à la fin de la saison et les négociations avec ses dirigeants pour prolonger son contrat sont à l’arrêt. Et pour cause, le joueur âgé de 33 ans ne sait pas encore s’il souhaite rester au FC Barcelone et attendrait le résultat des prochaines élections présidentielles avant de prendre une décision définitive.

Les élections présidentielles décideront de l'avenir de Messi

Comme indiqué par Fabrizio Romano, Lionel Messi souhaite s’entretenir avec le vainqueur des prochaines élections présidentielles, qui doivent se tenir le 24 janvier prochain, afin d’en savoir pus sur le projet sportif du club catalan. « Ce qu'il a dit à son père, à son manager et aux personnes qu'il a autour de lui, c'est `` Je veux attendre le nouveau président, le nouveau conseil d'administration, le projet qu'ils ont pour l'avenir de Barcelone '', parce que Messi veut gagner, il veut être de retour au plus haut niveau (…) Il va donc s'entretenir avec le nouveau président, qui sera élu à la fin du mois, puis il décidera si lui et sa famille vivront toujours à Barcelone, ou s’il rejoindra un autre club. Donc ce sera, je pense, que dans un ou deux mois, on saura s'il quitte Barcelone et puis jusqu'à l'été, il entamera des discussions avec d'autres clubs » a confié le journaliste du Guardian dans un entretien accordé à Givemesport. Une rencontre qui sera décisive pour l’avenir de Lionel Messi, courtisé l’été dernier par de nombreux clubs et qui pourrait quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato estival.

Le PSG et Manchester City restent aux aguets