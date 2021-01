Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme révélation sur l'avenir de Mohamed Salah !

Publié le 9 janvier 2021 à 22h30 par La rédaction

Alors qu'il pourrait intéresser le Real Madrid, Mohamed Salah serait loin d'un accord avec Liverpool concernant une prolongation de contrat...

Auteur de 16 buts toutes compétitions confondues cette saison, Mohamed Salah est depuis maintenant quatre ans un élément incontournable de Liverpool. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2019 et champion d'Angleterre la saison passée, l'attaquant égyptien a pleinement contribué à la renaissance des Reds ces dernières années. Ses performances ne sont pas passées inaperçues, puisque le Real Madrid pourrait faire de Salah sa priorité lors du mercato estival. Pour autant, Liverpool ne semble pas pressé de lui offrir une prolongation de contrat alors que son bail actuel prend fin en juin 2023...

« Ils ne négocient pas en ce moment »