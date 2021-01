Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino sait définitivement à quoi s’en tenir pour Eriksen !

Publié le 9 janvier 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que Mauricio Pochettino songeait à la possibilité de recruter Christian Eriksen au PSG cet hiver, le technicien argentin peut d’ores et déjà faire une croix sur l’international danois.

Officiellement intronisé entraîneur du PSG la semaine dernière, Mauricio Pochettino ne comptait pas arriver seul dans la capitale française. En effet, outre l’entièreté de son staff technique, l’ancien technicien de Tottenham souhaiterait recruter deux de ses anciens protégés chez les Spurs , à savoir Dele Alli et Christian Eriksen. Toutefois, comme le10sport.com vous l’a révélé, si l’Argentin aimerait bel et bien voir arriver l’international danois en perdition à l’Inter, sa priorité reste le milieu offensif anglais qui manque cruellement de temps de jeu sous les ordres de José Mourinho. Et si la piste menant à Dele Alli n’aurait pas grandement évolué dernièrement à en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano, celle menant à Christian Eriksen serait d’ores et déjà à oublier.

Antonio Conte ferme la porte au PSG…

C’est du moins ce qu’il faut comprendre du discours tenu par Antonio Conte en conférence de presse ce samedi. En effet, bien que Christian Eriksen n’entre pas dans ses plans depuis qu’il est arrivé en Lombardie l’hiver dernier, le technicien italien a laissé entendre qu’un départ de son joueur n’était pas à l’ordre du jour. « Je n'en parle pas, celui qui le veut est libre de le faire. Il faut essayer de faire de son mieux sur le terrain, d'ici jusqu'à la fin de la saison. (…) Vous savez, comme je l'ai dit dans le passé, qu'il n'y aura pas d'entrées ou de sorties sur ce marché », a lâché Antonio Conte. Le message envoyé au PSG est clair : aucun départ de l’Inter n’est prévu aux yeux de l’ancien entraîneur de la Juventus, y compris pour Christian Eriksen.

… qui ne prévoyait de toute manière aucune offensive pour Christian Eriksen !