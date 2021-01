Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des jours décisifs pour le mercato de Pochettino ?

Publié le 9 janvier 2021 à 13h30 par Th.B.

En tant que nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino aurait déjà quelques idées en tête pour le mercato estival. Néanmoins, il y aurait quelques critères à respecter et à remplir pour que le technicien argentin puisse voir ses souhaits exaucés.

Mauricio Pochettino a officiellement été nommé samedi dernier et présenté mardi. Cependant, son arrivée était pressentie depuis le 24 décembre dernier. Rédacteur en chef de la section football de RMC Sport , Mohamed Bouhafsi révélait que l’ancien coach de Tottenham allait remplacé Thomas Tuchel qui avait alors appris quelques heures plus tôt son licenciement dans la nuit du 23 au 24 décembre après le succès du PSG face à Strasbourg. Bien avant que Pochettino ne prenne officiellement les rênes de l’effectif parisien, des rumeurs de transfert liées au technicien argentin ont été étalées dans la presse. Passé par le banc des Spurs , le nom de Pochettino a inéluctablement permis aux pistes Dele Alli et Christian Eriksen de prendre de l’ampleur. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a affirmé le 26 décembre dernier, l’option Alli est plus alléchante aux yeux de l’entraîneur du PSG qui la privilégie à Eriksen. En outre, Julien Laurens a assuré au Transfer Talk que le PSG avait prévenu l’Inter qu’il ne fallait pas compter sur le champion de France pour le dossier Eriksen. « D’après mes sources, le PSG a assuré à l’Inter qu’il ne fallait pas compter sur le club pour le transfert de Christian Eriksen pour le moment ». Mais ce n’est pas pour autant que le PSG se fera discret cet hiver.

Un défenseur central et un milieu de terrain créatif au menu cet hiver ?

En manque de temps de jeu à Tottenham, lui qui ne semble plus entrer dans les plans de José Mourinho, Dele Alli verrait d’un bon oeil un prêt au cours du mercato hivernal afin de retrouver sa forme et de se mettre toutes les chances de son côté pour participer à l’Euro avec The Three Lions à la fin de la saison selon The Daily Telegragh . L’international anglais apprécierait d’ailleurs le PSG et le fait de se lancer un challenge à l’étranger. De son côté, Mauricio Pochettino a laissé la porte ouverte à de potentielles recrues cet hiver à Téléfoot La Chaîne mercredi soir. « Le mercato ? Bien sûr que je suis content. Je suis content de l’effectif que l’on a. Évidemment, on doit apprendre à se connaître. On va découvrir avec le temps ce dont on a besoin. C’est un système ouvert. Dans n’importe quel club, on cherche toujours à améliorer l’effectif » . De passage en conférence de presse vendredi, l’entraîneur du PSG est entré plus dans le détail. « C’est un sujet à traiter en interne. Cela fait 5 jours que nous sommes là, il y a déjà plein de choses à gérer avec notre arrivée. C’est un sujet en plus, et comme je l’ai déjà dit, on réfléchira et on parlera ensemble pour trouver les meilleures solutions ».



Et cette discussion aura bien lieu selon Julien Laurens. Invité à s’exprimer sur ce sujet cette semaine sur The Transfer Talk de Sky Sports, le journaliste d’ ESPN a fait passer le message suivant. « Il y a un gros entretien de prévu lundi ou mardi entre Pochettino et le directeur sportif Leonardo (ndlr pour le mercato hivernal). L’effectif est déjà très étoffé. Pochettino se laisserait penser qu’il faudrait renforcer la position de défenseur central. Un joueur créatif, également, il y a des rumeurs liant le PSG à Dele Alli et Christian Eriksen ».

Deux arrivées contre deux départs ?