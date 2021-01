Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La partie est loin d'être gagnée pour Leonardo avec Messi !

Publié le 9 janvier 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que Lionel Messi est plus que jamais dans le flou au sujet de son avenir au FC Barcelone, le PSG serait bel et bien prêt à tenter une offensive visant à enregistrer l’arrivé de l’Argentin dans son effectif l’été prochain. Toutefois, cette éventuelle opération promet d’être extrêmement complexe, tout particulièrement sur le plan financier.

Lionel Messi pourrait être en train de vivre ses derniers mois en tant que joueur du FC Barcelone. Et pour cause, alors qu’il souhaitait s’en aller l’été dernier avant d’être retenu par Josep Maria Bartomeu, celui qu’on surnomme La Pulga est désormais dans les six derniers mois de son contrat au sein de son club de toujours. Pour l’instant, le Barça souhaiterait toujours convaincre son joueur de prolonger, comme l’ont indiqué à plusieurs reprises les candidats à l’élection présidentielle des Blaugrana prévue le 24 janvier prochain. Toutefois, à l'heure actuelle, Lionel Messi ne veut pas penser à son avenir et, comme il l’a indiqué dans une interview à La Sexta récemment, il ne se préoccupera de cette question qu’en fin de saison. Ainsi, le scénario d’un départ de l’Argentin du FC Barcelone n’est pas une hypothèse à écarter, et cela serait arrivé aux oreilles du PSG. En effet, tandis que Neymar n’a pas caché qu’il aimerait grandement rejouer de nouveau aux côtés du sextuple lauréat du Ballon d’Or, les champions en titre de Ligue 1 songeraient à la possibilité de mener une offensive visant à attirer librement le natif de Rosario l’été prochain.

« Si Messi décide de quitter le club, ils essaieront »

Une tendance une nouvelle fois confirmée par Fabrizio Romano ce samedi, le journaliste de Sky Sport et du Guardian expliquant que le Paris Saint-Germain pourrait bel et bien tenter une offensive en ce sens, au même titre que le Manchester City de Pep Guardiola. « C'est vrai que ce sont les deux clubs qui peuvent se permettre de payer le salaire de Messi, de signer « le projet » Leo Messi car quand vous signez Messi, vous ne signer pas seulement un joueur. Je me souviens encore quand je parlais avec des gens autour de la Juventus lorsqu'ils ont signé Cristiano Ronaldo du Real Madrid , ils ont dit: "Nous ne signons pas le joueur, nous avons signé comme un projet" parce que Cristiano Ronaldo n'est pas qu'un joueur et c'est la même chose pour Messi. Alors, qui va signer Messi ? On ne sait pas pour le moment mais c'est sûr que ces deux clubs, le Paris Saint-Germain et Manchester City, ils peuvent essayer Leo Messi. Alors ils sont prêts si Messi décide de quitter le club, ils essaieront. Sinon, il restera évidemment à Barcelone », a-t-il indiqué à l’occasion d’un entretien accordé à Givemesport .

« Dans un ou deux mois, on saura s'il quitte Barcelone »

Toutefois, Lionel Messi l’a martelé : il ne veut pas parler de son futur en cours de saison, que ce soit dans le sens d’un départ du FC Barcelone ou d’une prolongation. Par conséquent, il est actuellement difficile pour le PSG et Manchester City d’avoir une visibilité sur les intentions du numéro 10 du Barça. Cependant, cela pourrait se décanter prochainement, et précisément dans un mois ou deux à en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano : « Ce qu'il a dit à son père, à son manager et aux personnes qu'il a autour de lui, c'est "Je veux attendre le nouveau président, le nouveau conseil d'administration, le projet qu'ils ont pour l'avenir de Barcelone", parce que Messi veut gagner, il veut être de retour au plus haut niveau (…) Il va donc s'entretenir avec le nouveau président, qui sera élu à la fin du mois, puis il décidera si lui et sa famille vivront toujours à Barcelone, ou s’il rejoindra un autre club. Donc je pense que dans un ou deux mois on saura s'il quitte Barcelone et puis jusqu'à l'été, il entamera des discussions avec d'autres clubs ».

