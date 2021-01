Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Rudi Garcia prend position pour l'avenir de Moussa Dembélé !

Publié le 8 janvier 2021 à 23h25 par La rédaction

Courtisé à l’étranger, l’avenir de Moussa Dembélé à l’OL est plus qu’incertain. Très peu utilisé par Rudi Garcia cette saison, le numéro 9 lyonnais chercherait une porte de sortie dès cet hiver. Alors que l'attaquant est annoncé à l'Atlético de Madrid, le technicien français aimerait voir rester son joueur jusqu’à la fin de saison.