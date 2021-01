Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La sortie inquiétante d'Eden Hazard sur son avenir !

Publié le 8 janvier 2021 à 20h00 par D.M.

Miné par les blessures ces derniers mois, Eden Hazard n’exclut pas de prendre sa retraite de manière prématurée.

Recruté par le Real Madrid en 2019 contre un chèque de 115M€, Eden Hazard n’a jamais réussi à retrouver le niveau aperçu en Angleterre. La faute notamment à de nombreux pépins physiques qui l’ont empêché d’enchaîner les rencontres en Liga. Contrôlé positif au Covid-19 au début du moins de novembre, Eden Hazard a de nouveau été contraint de s’éloigner des terrains durant plusieurs semaines à cause d’une blessure à la cuisse. Un nouveau contretemps pour l’international belge, qui a délivré un message inquiétant sur son avenir.

« Si les blessures s’accumulent, je n’irai pas jusque 35 ans »