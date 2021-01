Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Le message fort d’Eden Hazard sur sa situation compliquée !

Publié le 7 janvier 2021 à 23h00 par La rédaction

Arrivé à l’été 2019 en provenance de Chelsea, Eden Hazard n’a toujours pas réussi à s’adapter au Real Madrid. Avec seulement 8 matchs joués cette saison toutes compétitions confondues à cause de ses blessures à répétitions, le Belge est très loin du niveau qu’il affichait lorsqu’il évoluait en Angleterre. Et il en est parfaitement conscient.

Seulement 8 rencontres jouées toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Eden Hazard peine à retrouver le niveau qu’il arborait avant son transfert au Real Madrid à l’été 2019. Très souvent blessé, il suscite l’énervement des supporters madrilènes, qui jugent son hygiène de vie pas à la hauteur d’un club comme celui des Merengue. L’ailier gauche belge est d’ailleurs conscient du niveau qu’il affiche.

« Les gens attendent que je joue un peu plus, et que je joue bien »