Real Madrid - Malaise : Zinédine Zidane envoie un message fort à Eden Hazard !

Publié le 19 décembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Arrivé en grande pompe au Real Madrid à l’été 2019, Eden Hazard enchaîne les blessures. Actuellement éloigné des terrains, le Diable Rouge semble encore pouvoir bénéficier du soutien de Zinédine Zidane.

Mais où est passé l’Eden Hazard de Chelsea ? Depuis l’été 2019 et sa signature au Real Madrid, le Belge enchaîne les blessures à défaut d’enchaîner les apparitions sous son nouveau maillot. Un manque de continuité qui n’a permis à l’ailier gauche d’inscrire que deux petites réalisations en Liga sous les ordres de Zinédine Zidane, insuffisant pour justifier son transfert en or. De nouveau touché physiquement lors de sa dernière prestation face à l’Inter Milan alors qu’il semblait revenir en forme, le Diable Rouge se rapproche d’un retour sur les terrains. Mais en conférence de presse, Zinédine Zidane a souhaité ne pas précipiter les choses pour préserver son joueur.

« Nous avons besoin de lui »