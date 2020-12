Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel, Marquinhos… Danilo Pereira met les choses au clair !

Publié le 13 décembre 2020 à 21h15 par La rédaction

Arrivé dans la peau d’une sentinelle dans les dernières heures du mercato, Danilo Pereira est souvent aligné en défense centrale. Le Portugais est revenu sur les choix surprenants de Thomas Tuchel, sans les remettre en question.

En venant renforcer les rangs du PSG dans les dernières heures du mercato, Danilo Pereira ne devait pas s’attendre à dépanner en défense centrale. C’est pourtant à ce poste que Thomas Tuchel a fait appel à lui, préférant faire monter d’un cran son capitaine Marquinhos au milieu de terrain. Des choix qui ont interloqué bon nombre d’observateurs, et pour lesquels l’entraîneur allemand persiste et signe. Désormais pleinement intégré au PSG, le Portugais est revenu sur son rôle polyvalent au micro de beIN Sports .

« C’est l’équipe qui passe en premier »