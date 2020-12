Foot - OM

OM : Valère Germain lance un avertissement au PSG !

Publié le 12 décembre 2020 à 22h20 par La rédaction

En s’imposant ce samedi face à l’AS Monaco (2-1), l’Olympique de Marseille a poursuivi sa belle série en championnat. Que peuvent viser les hommes d’André Villas-Boas en Ligue 1 cette saison ? Valère Germain répond.