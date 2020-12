Foot - AS Monaco

AS Monaco : Les regrets de Niko Kovac après la défaite contre l'OM

Publié le 12 décembre 2020 à 22h55 par La rédaction

En chutant sur la pelouse du Stade Vélodrome ce samedi, l’AS Monaco a chuté pour la deuxième fois de suite. Après la rencontre, Niko Kovac est apparu frustré, estimant que ses joueurs ont affiché un meilleur visage que leurs adversaires.