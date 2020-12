Foot - Bayern Munich

Bayern Munich : Flick envoie un message fort à Lewandowski !

Publié le 15 décembre 2020 à 23h50 par La rédaction

Ce jeudi seront décernés les trophées « The Best » récompensant les meilleurs joueurs de l’année 2020. Pour Hansi Flick, son buteur Robert Lewandowski, déjà favori, mérite amplement cette distinction.