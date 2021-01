Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane toujours plus proche du départ ?

Publié le 8 janvier 2021 à 23h00 par La rédaction

Acheté 50M€ par le Real Madrid il y a un an et demi, Eder Militao pourrait faire partie des joueurs sur le départ en ce mercato hivernal. De quoi attirer quelques grands clubs européens, notamment du côté de la Premier League !

À peine arrivé au Real Madrid en provenance de Porto pour la modique somme de 50M€, Eder Militao a connu des instants compliqués qui ont rapidement remis en cause sa valeur et son nouveau statut de défenseur le plus cher de l'histoire de la Casa Blanca . Très peu utilisé, le défenseur central de 22 ans n'a pas non plus réussi à convaincre lors de ses rares apparitions sous le maillot merengue. Si bien que, depuis le début de la saison, Zinédine Zidane n'a fait appel à Eder Militao qu'à 3 reprises. Barré par la concurrence dans la charnière madrilène, le Brésilien ne parvient pas à s'imposer. Sous contrat jusqu'en 2025, il pourrait quitter la capitale espagnole dès cet hiver. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent, notamment outre-Manche.

Tottenham et Liverpool dans la course pour Militao