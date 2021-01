Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une issue inévitable dans le dossier Milik ?

Publié le 10 janvier 2021 à 15h15 par D.M.

Courtisé par l’Atlético et l’OM, Arkadiusz Milik pourrait finalement rester jusqu’à la fin de la saison au Napoli. Son président réclamerait 15M€ pour le laisser filer. Une somme jugée excessive pour un joueur qui voit son contrat prendre fin à la fin du mois de juin.

L’avenir d’Arkadiusz Milik est l’un des sujets centraux de ce mercato hivernal. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le Napoli, l’attaquant n’est pas inscrit dans le groupe de Gennaro Gattuso pour disputer la Serie A et n’a toujours pas foulé les pelouses cette saison. Un départ semble être la seule issue possible pour Milik, mais le le club italien ne voudrait pas le brader. En froid avec son joueur notamment depuis l’épisode de la mutinerie, le président Aurelio De Laurentiis voudrait le vendre pour 15M€ lors de ce mois de janvier. Une somme élevée pour l’OM et l’Atlético, qui pourraient s’attacher les services de l’international polonais à la fin de la saison sans dépenser le moindre centime.

Milik au Napoli jusqu'à la fin de la saison ?