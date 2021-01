Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un obstacle toujours présent pour Milik ?

Publié le 10 janvier 2021 à 1h45 par A.C.

L’Olympique de Marseille serait toujours en course pour Arkadiusz Milik, mais va devoir faire face à une forte concurrence.

On le pensait perdu pour l’Olympique de Marseille. Pourtant, Arkadiusz Milik serait toujours à la portée de Pablo Longoria. A en croire les informations de Mirko Calemme, l’attaquant du Napoli aimerait rejoindre l’OM pour un prêt de six mois. Son club ne semble toutefois pas prêt à faciliter son départ, même s’il n’a pas joué le moindre match depuis le début de la saison et qu’il ne lui reste plus que quelques mois de contrat. Mais l’OM, bien qu’en position de force, n’est pas le seul club intéressé par Milik...

L’AS Roma toujours dans le coup pour Milik