Mercato : Reims se prononce sur la succession de Dia !

Publié le 10 janvier 2021 à 15h50 par A.D.

Alors qu'il dispose d'un bon de sortie, Boulaye Dia pourrait quitter Reims. Comme l'a affirmé David Guion, le coach rémois, son attaquant ne sera pas remplacé en cas de départ.